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15. Al-Hijr

الحجر

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Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso
15:1
الر تلك ايات الكتاب وقران مبين ١
الٓر ۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ وَقُرْءَانٍۢ مُّبِينٍۢ ١

١

Alef, Lam, Ra. Estes são os versículos do Livro da revelação do Alcorão esclarecedor.
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