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37:164
وما منا الا له مقام معلوم ١٦٤
وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌۭ مَّعْلُومٌۭ ١٦٤

١٦٤

Dizem: Nenhum de nós há, que não tenha seu lugar destinado.
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