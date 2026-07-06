Entrar
Entrar
Selecione o idioma
37:159
سبحان الله عما يصفون ١٥٩
سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٥٩

١٥٩

Glorificado seja Deus (Ele está livre) de tudo quanto Lhe atribuem!
Tafsirs
Lições
Reflexões