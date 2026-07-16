Entrar
Entrar
Selecione o idioma
27:56
۞ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون ٥٦
۞ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَخْرِجُوٓا۟ ءَالَ لُوطٍۢ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌۭ يَتَطَهَّرُونَ ٥٦

٥٦

Porém, a única resposta de sue povo foi: Expulsai a família de Lot de vossa cidade, porque são pessoas que seconsideram castas!
Tafsirs
Lições
Reflexões