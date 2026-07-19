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53:29
فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ٢٩
فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ٢٩

٢٩

Afasta-te pois, de quem desdenha a Nossa Mensagem, e não ambiciona senão a vida terrena.
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