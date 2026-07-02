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5:98
اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم ٩٨
ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٩٨

٩٨

Sabei que Deus é severíssimo no castigo, assim como também é Indulgente, Misericordiosíssimo.
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