Entrar
Entrar
Selecione o idioma
76:14
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ١٤
وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَـٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًۭا ١٤

١٤

E as sombras (do vergel) os cobrirão, e os cachos (de frutos) estarão pendurados, em humildade.
Tafsirs
Lições
Reflexões