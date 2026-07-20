Entrar
Entrar
Selecione o idioma
76:10
انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ١٠
إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًۭا قَمْطَرِيرًۭا ١٠

١٠

Em verdade, tememos, da parte do nosso Senhor, o dia da aflição calamitosa.
Tafsirs
Lições
Reflexões