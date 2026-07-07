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51:42
ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم ٤٢
مَا تَذَرُ مِن شَىْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ٤٢

٤٢

Que não passava sobre aquilo a que ia de encontro, sem o reduzir a cinzas.
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