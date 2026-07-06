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51:31
۞ قال فما خطبكم ايها المرسلون ٣١
۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٣١

٣١

Perguntou Abraão: Qual é, então, a vossa incumbência, ó mensageiro?
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