Taha 20:122 ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ١٢٢
Halaman 320 · Juz 16
ثُمَّ
ٱجۡتَبَٰهُ
رَبُّهُۥ
فَتَابَ
عَلَيۡهِ
وَهَدَىٰ
١٢٢
Kemudian Tuhannya memilihnya (dengan diberi taufiq untuk bertaubat), lalu Allah menerima taubatnya serta diberi petunjuk.
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Ibn Kathir (Abridged)
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