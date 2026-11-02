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Senarai Surah

Disusun mengikut:
Menaik
1
Al-Fatihah
Pembukaan
7 Ayat-ayat
2
Al-Baqarah
Lembu Betina
286 Ayat-ayat
3
Ali-'Imran
Keluarga Imran
200 Ayat-ayat
4
An-Nisaa'
Wanita
176 Ayat-ayat
5
Al-Ma'idah
Hidangan
120 Ayat-ayat
6
Al-An'aam
Binatang Ternak
165 Ayat-ayat
7
Al-A'raaf
Tempat Tertinggi
206 Ayat-ayat
8
Al-Anfaal
Harta Rampasan Perang
75 Ayat-ayat
9
At-Taubah
Taubat
129 Ayat-ayat
10
Yunus
Yunus
109 Ayat-ayat
11
Hud
Hud
123 Ayat-ayat
12
Yusuf
Yusuf
111 Ayat-ayat
13
Ar-Ra'd
Guruh
43 Ayat-ayat
14
Ibrahim
Ibrahim
52 Ayat-ayat
15
Al-Hijr
Gunung Batu
99 Ayat-ayat
16
An-Nahl
Lebah
128 Ayat-ayat
17
Al-Israa'
Perjalanan Malam
111 Ayat-ayat
18
Al-Kahfi
Gua
110 Ayat-ayat
19
Maryam
Maryam
98 Ayat-ayat
20
Taha
Ta-Ha
135 Ayat-ayat
21
Al-Anbiyaa'
Para Nabi
112 Ayat-ayat
22
Al-Hajj
Haji
78 Ayat-ayat
23
Al-Mu’minuun
Orang-Orang Mukmin
118 Ayat-ayat
24
An-Nur
Cahaya
64 Ayat-ayat
25
Al-Furqaan
Pembeda
77 Ayat-ayat
26
Asy-Syu'araa'
Para Penyair
227 Ayat-ayat
27
An-Naml
Semut
93 Ayat-ayat
28
Al-Qasas
Kisah-Kisah
88 Ayat-ayat
29
Al-'Ankabuut
Laba-Laba
69 Ayat-ayat
30
Ar-Ruum
Bangsa Romawi
60 Ayat-ayat
31
Luqman
Luqman
34 Ayat-ayat
32
As-Sajdah
Sujud
30 Ayat-ayat
33
Al-Ahzaab
Golongan Yang Bersekutu
73 Ayat-ayat
34
Saba'
Kaum Saba
54 Ayat-ayat
35
Faatir
Pencipta
45 Ayat-ayat
36
Yaa siin
Ya-Sin
83 Ayat-ayat
37
As-Saaffaat
Barisan-Barisan
182 Ayat-ayat
38
Saad
Sad
88 Ayat-ayat
39
Az-Zumar
Rombongan-Rombongan
75 Ayat-ayat
40
Ghaafir (Al-Mu'min)
Yang Mengampuni
85 Ayat-ayat
41
Fussilat
Yang Dijelaskan
54 Ayat-ayat
42
Asy-Syura
Musyawarah
53 Ayat-ayat
43
Az-Zukhruf
Perhiasan
89 Ayat-ayat
44
Ad-Dukhaan
Kabut
59 Ayat-ayat
45
Al-Jaathiyah
Yang Berlutut
37 Ayat-ayat
46
Al-Ahqaaf
Bukit-Bukit Pasir
35 Ayat-ayat
47
Muhammad
Muhammad
38 Ayat-ayat
48
Al-Fat-h
Kemenangan
29 Ayat-ayat
49
Al-Hujuraat
Kamar-Kamar
18 Ayat-ayat
50
Qaaf
Qaf
45 Ayat-ayat
51
Adz-Dzaariyaat
Angin Yang Menerbangkan
60 Ayat-ayat
52
At-Tuur
Bukit
49 Ayat-ayat
53
An-Najm
Bintang
62 Ayat-ayat
54
Al-Qamar
Bulan
55 Ayat-ayat
55
Ar-Rahmaan
Yang Maha Pemurah
78 Ayat-ayat
56
Al-Waaqi'ah
Hari Kiamat
96 Ayat-ayat
57
Al-Hadiid
Besi
29 Ayat-ayat
58
Al-Mujaadalah
Wanita Yang Mengajukan Gugatan
22 Ayat-ayat
59
Al-Hasyr
Pengusiran
24 Ayat-ayat
60
Al-Mumtahanah
Wanita Yang Diuji
13 Ayat-ayat
61
As-Saff
Barisan
14 Ayat-ayat
62
Al-Jumu'ah
Hari Jumaat
11 Ayat-ayat
63
Al-Munaafiquun
Orang-Orang Munafik
11 Ayat-ayat
64
At-Taghaabun
Hari Ditampakkan Kesalahan-Kesalahan
18 Ayat-ayat
65
At-Talaaq
Perceraian
12 Ayat-ayat
66
At-Tahriim
Pengharaman
12 Ayat-ayat
67
Al-Mulk
Kerajaan
30 Ayat-ayat
68
Al-Qalam
Pena
52 Ayat-ayat
69
Al-Haaqqah
Hari Kiamat
52 Ayat-ayat
70
Al-Ma'aarij
Tempat-Tempat Naik
44 Ayat-ayat
71
Nuh
Nuh
28 Ayat-ayat
72
Al-Jinn
Jin
28 Ayat-ayat
73
Al-Muzzammil
Orang Yang Berselimut
20 Ayat-ayat
74
Al-Muddaththir
Orang Yang Berkemul
56 Ayat-ayat
75
Al-Qiyamah
Hari Kiamat
40 Ayat-ayat
76
Al-Insaan
Manusia
31 Ayat-ayat
77
Al-Mursalaat
Malaikat-Malaikat Yang Diutus
50 Ayat-ayat
78
An-Naba'
Berita Besar
40 Ayat-ayat
79
An-Naazi'aat
Malaikat-Malaikat Yang Mencabut
46 Ayat-ayat
80
'Abasa
Ia Bermuka Masam
42 Ayat-ayat
81
At-Takwiir
Menggulung
29 Ayat-ayat
82
Al-Infitaar
Terbelah
19 Ayat-ayat
83
Al-Mutaffifiin
Orang-Orang Yang Curang
36 Ayat-ayat
84
Al-Insyiqaaq
Terbelah
25 Ayat-ayat
85
Al-Buruuj
Gugusan Bintang
22 Ayat-ayat
86
At-Taariq
Yang Datang Di Malam Hari
17 Ayat-ayat
87
Al-A'laa
Yang Paling Tinggi
19 Ayat-ayat
88
Al-Ghaasyiyah
Hari Pembalasan
26 Ayat-ayat
89
Al-Fajr
Fajar
30 Ayat-ayat
90
Al-Balad
Negeri
20 Ayat-ayat
91
Asy-Syams
Matahari
15 Ayat-ayat
92
Al-Lail
Malam
21 Ayat-ayat
93
Adh-Dhuha
Waktu Dhuha
11 Ayat-ayat
94
Al-Insyiraah
Melapangkan
8 Ayat-ayat
95
At-Tiin
Buah Tin
8 Ayat-ayat
96
Al-'Alaq
Segumpal Darah
19 Ayat-ayat
97
Al-Qadr
Kemuliaan
5 Ayat-ayat
98
Al-Bayyinah
Bukti Yang Nyata
8 Ayat-ayat
99
Az-Zalzalah
Kegoncangan
8 Ayat-ayat
100
Al-'Aadiyaat
Kuda Perang Yang Berlari Kencang
11 Ayat-ayat
101
Al-Qaari'ah
Hari Kiamat
11 Ayat-ayat
102
At-Takaathur
Bermegah-Megahan
8 Ayat-ayat
103
Al-'Asr
Masa
3 Ayat-ayat
104
Al-Humazah
Pengumpat
9 Ayat-ayat
105
Al-Fiil
Gajah
5 Ayat-ayat
106
Quraisy
Quraish
4 Ayat-ayat
107
Al-Maa'uun
Barang-Barang Yang Berguna
7 Ayat-ayat
108
Al-Kauthar
Nikmat Yang Berlimpah
3 Ayat-ayat
109
Al-Kaafiruun
Orang-Orang Kafir
6 Ayat-ayat
110
An-Nasr
Pertolongan
3 Ayat-ayat
111
Al-Masad
Sabut
5 Ayat-ayat
112
Al-Ikhlaas
Ikhlas
4 Ayat-ayat
113
Al-Falaq
Waktu Subuh
5 Ayat-ayat
114
An-Naas
Manusia
6 Ayat-ayat