Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa

87. Al-A'laa

Yang Paling Tinggi

maklumat
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
87:1
سبح اسم ربك الاعلى ١
سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ١

١

Bertasbihlah mensucikan nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi (dari segala sifat-sifat kekurangan), -
Tafsir
Pelajaran
Renungan