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37:165
وانا لنحن الصافون ١٦٥
وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُّونَ ١٦٥

١٦٥

"Dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa berbaris (menjunjung perintah dan beribadat),
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