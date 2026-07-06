Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
37:159
سبحان الله عما يصفون ١٥٩
سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٥٩

١٥٩

Maha Suci Allah dari apa yang mereka katakan itu!
Tafsir
Pelajaran
Renungan