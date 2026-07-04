Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
20:74
انه من يات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ٧٤
إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُجْرِمًۭا فَإِنَّ لَهُۥ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ٧٤

٧٤

Chi si presenterà empio al suo Signore, certamente avrà l’Inferno dove non morirà né vivrà 1 .
Tafsir
Lezioni
Riflessi