Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
20:70
فالقي السحرة سجدا قالوا امنا برب هارون وموسى ٧٠
فَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًۭا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ٧٠

٧٠

I maghi caddero in prosternazione e dissero: «Crediamo nel Signore di Aronne e di Mosè» 1 .
Tafsir
Lezioni
Riflessi