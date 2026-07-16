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20:67
فاوجس في نفسه خيفة موسى ٦٧
فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِۦ خِيفَةًۭ مُّوسَىٰ ٦٧

٦٧

Mosè ne fu intimorito nell’intimo.
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