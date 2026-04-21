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36:79
قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم ٧٩
قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ٧٩

٧٩

Dis : "Celui qui les a créés une première fois, leur redonnera la vie. Il connaît parfaitement toute la création ;
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