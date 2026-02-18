Sign in
36:80
الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون ٨٠
ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًۭا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ٨٠

٨٠

˹He is the One˺ Who gives you fire from green trees, and—behold!—you kindle ˹fire˺ from them.1
