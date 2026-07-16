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38:41
واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب ٤١
وَٱذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلشَّيْطَـٰنُ بِنُصْبٍۢ وَعَذَابٍ ٤١

٤١

Et rappelle-toi Job, Notre serviteur, lorsqu’il appela son Seigneur : "Le Diable (Satan) m’a infligé détresse et souffrance."
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