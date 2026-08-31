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7. Al-A'raf

Al-A'raf

Info
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
7:1
المص ١
الٓمٓصٓ ١

١

Alif, Lâm, Mîm, Sâd.
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