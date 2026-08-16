An-Naml 27:59 قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون ٥٩
Page 382 · Juz 20
قُلِ
ٱلۡحَمۡدُ
لِلَّهِ
وَسَلَٰمٌ
عَلَىٰ
عِبَادِهِ
ٱلَّذِينَ
ٱصۡطَفَىٰٓۗ
ءَآللَّهُ
خَيۡرٌ
أَمَّا
يُشۡرِكُونَ
٥٩
Dis : "Louange à Allah et paix sur Ses serviteurs qu’Il a élus !" Lequel est meilleur : Allah ou bien ce qu’ils Lui associent ?
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Ibn Kathir (Abridged)
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