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۱۶:۱۲
وجاءوا اباهم عشاء يبكون ١٦
وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءًۭ يَبْكُونَ ١٦

١٦

و (برادران) شبانگاه گریان به نزد پدر‌شان آمدند.
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