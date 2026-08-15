Taha 20:95 قال فما خطبك يا سامري ٩٥
صفحه ۳۱۸ · جزء ۱۶
قَالَ
فَمَا
خَطۡبُكَ
يَٰسَٰمِرِيُّ
٩٥
(موسی رو به سامری کرد و) گفت: «ای سامری! (این) کار تو چیست؟ (چرا چنین کردهای؟)».
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Ibn Kathir (Abridged)
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