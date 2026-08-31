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۸۷. Al-A'la

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به نام خداوند بخشنده و مهربان
۱:۸۷
سبح اسم ربك الاعلى ١
سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ١

١

نام پروردگار بلند مرتبه‌ات را به پاکی یاد کن.
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