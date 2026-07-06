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۱۶۴:۳۷
وما منا الا له مقام معلوم ١٦٤
وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌۭ مَّعْلُومٌۭ ١٦٤
وَمَا
مِنَّآ
إِلَّا
لَهُۥ
مَقَامٞ
مَّعۡلُومٞ
١٦٤
(فرشتگان گفتند:) «و هیچکس از ما نیست، مگر آن که جایگاه (و مقام) معلومی دارد.
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۱۶۴:۳۷
وما منا الا له مقام معلوم ١٦٤
وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌۭ مَّعْلُومٌۭ ١٦٤
وَمَا
مِنَّآ
إِلَّا
لَهُۥ
مَقَامٞ
مَّعۡلُومٞ
١٦٤
(فرشتگان گفتند:) «و هیچکس از ما نیست، مگر آن که جایگاه (و مقام) معلومی دارد.
تفاسیر
درس ها
بازتاب ها