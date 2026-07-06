وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
۱۶۴:۳۷
وما منا الا له مقام معلوم ١٦٤
وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌۭ مَّعْلُومٌۭ ١٦٤

١٦٤

(فرشتگان گفتند:) «و هیچ‌کس از ما نیست، مگر آن که جایگاه (و مقام) معلومی دارد.
تفاسیر
درس ها
بازتاب ها