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۲۴:۵۳
ام للانسان ما تمنى ٢٤
أَمْ لِلْإِنسَـٰنِ مَا تَمَنَّىٰ ٢٤

٢٤

آیا انسان هر چه آرزو کند برایش میسّر است؟!
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