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۲۱:۵۳
الكم الذكر وله الانثى ٢١
أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ٢١

٢١

آیا شما را پسر باشد و او را دختر؟
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