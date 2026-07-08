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۲۰:۷۲
قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا ٢٠
قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُوا۟ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًۭا ٢٠
قُلۡ
إِنَّمَآ
أَدۡعُواْ
رَبِّي
وَلَآ
أُشۡرِكُ
بِهِۦٓ
أَحَدٗا
٢٠
(ای پیامبر! به آنها) بگو: «من تنها پروردگارم را میخوانم، و کسی را شریک او نمیسازم».
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۲۰:۷۲
قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا ٢٠
قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُوا۟ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًۭا ٢٠
قُلۡ
إِنَّمَآ
أَدۡعُواْ
رَبِّي
وَلَآ
أُشۡرِكُ
بِهِۦٓ
أَحَدٗا
٢٠
(ای پیامبر! به آنها) بگو: «من تنها پروردگارم را میخوانم، و کسی را شریک او نمیسازم».
تفاسیر
درس ها
بازتاب ها