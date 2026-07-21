وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
۲۰:۷۶
واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا ٢٠
وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًۭا وَمُلْكًۭا كَبِيرًا ٢٠

٢٠

و چون (به هر سمتی) بنگری، آنجا نعمت بسیار و فرمانروایی عظیمی را می‌بینی.
تفاسیر
درس ها
بازتاب ها