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36:79
قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم ٧٩
قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ٧٩

٧٩

Dile [¡Oh, Mujámmad!]: “Les dará vida Quien los creó por primera vez[1], pues Él tiene conocimiento de todos los pasos de la creación. 1
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