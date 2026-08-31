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21. Al-Anbiyá

Los Profetas

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En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso.
21:1
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ١
ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍۢ مُّعْرِضُونَ ١

١

Se aproxima la hora en que la gente deberá comparecer [ante Dios para ser juzgada], sin embargo se muestran indiferentes, lejanos.
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