Al-An’ám 6:37 وقالوا لولا نزل عليه اية من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل اية ولاكن اكثرهم لا يعلمون ٣٧
وَقَالُواْ
لَوۡلَا
نُزِّلَ
عَلَيۡهِ
ءَايَةٞ
مِّن
رَّبِّهِۦۚ
قُلۡ
إِنَّ
ٱللَّهَ
قَادِرٌ
عَلَىٰٓ
أَن
يُنَزِّلَ
ءَايَةٗ
وَلَٰكِنَّ
أَكۡثَرَهُمۡ
لَا
يَعۡلَمُونَ
٣٧
Dijeron: “¿Por qué su Señor no le ha concedido un milagro?” Diles [¡Oh, Mujámmad!]: “Dios es capaz de enviar un milagro”. Pero la mayoría de ellos no son conscientes [que Dios envía Sus milagros por una sabiduría].
Lee Tafsir
Ibn Kathir (Abridged)
Más Tafsires
The Idolators Ask for a Miracle
Allah states that the idolators used to proclaim, "Why does not (Muhammad) bring an Ayah from his Lord," meaning, a miracle of their choice! They would sometimes say,
لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الاٌّرْضِ يَنْبُوعًا
("We shall not believe in you, until…
The Idolators Ask for a Miracle
Allah states that the idolators used to proclaim, "Why does not (Muhammad) bring an Ayah from his Lord," meaning, a mir…