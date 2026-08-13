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Taha 20:51 قال فما بال القرون الاولى ٥١

পাতা ২৮৩ · জুজ ১৬

قَالَ
فَمَا
بَالُ
الْقُرُوْنِ
الْاُوْلٰی
۟
ফেরাউন বলল, ‘তাহলে আগের যুগের লোকেদের অবস্থা কী?’
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Tafsir Ahsanul Bayaan

ফিরআউন বলল, ‘তা হলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কি?’ [১]

[১] ফিরআউন কথার মোড় অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এই প্রশ্নটি করেছিল। অর্থাৎ অতীত কালের লোকেরা যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করেই পৃথিবী হতে বিদায় নিয়েছে, তাদের অবস্থা কি হবে?

ফিরআউন বলল, ‘তা হলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কি?’ [১]

[১] ফিরআউন কথার মোড় অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এই প্রশ্নটি করেছিল। অর্থাৎ অতীত কালের লোকেরা যার

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