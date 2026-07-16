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৩৮:৩৮
واخرين مقرنين في الاصفاد ٣٨
وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِى ٱلْأَصْفَادِ ٣٨

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আর অন্যদেরকেও যারা ছিল শৃঙ্খলে আবদ্ধ।
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