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৫৩:১৮
لقد راى من ايات ربه الكبرى ١٨
لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَـٰتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰٓ ١٨

۟

সে তার প্রতিপালকের বড় বড় নিদর্শন দেখেছিল।
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