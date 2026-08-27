وَمَا
تَشَآءُوْنَ
اِلَّاۤ
اَنْ
یَّشَآءَ
اللّٰهُ ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
كَانَ
عَلِیْمًا
حَكِیْمًا
۟ۗۖ
তোমরা ইচ্ছে কর না আল্লাহর ইচ্ছে ব্যতীত। (অর্থাৎ আল্লাহ কোন কিছু কার্যকর করতে চাইলে তোমাদের মাঝে ইচ্ছে ও শক্তি সঞ্চার করতঃ তোমাদের মাধ্যমে তা কার্যকর করেন)। আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা মহাবিজ্ঞানী।
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Tafsir Ahsanul Bayaan
আরও তাফসির
তোমরা ইচ্ছা করবে না; যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন।[১] আর নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। [২]
[১] (অর্থাৎ, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে তোমাদের কোন ইচ্ছা সফল হতে পারে না।) অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে কারো এ সামর্থ্য নেই যে, সে নিজেকে হিদায়াতের পথে প্রতিষ্ঠিত এবং নিজের জন্য কোন কল্যাণের ব্যবস্থা করে নেবে। হ্যাঁ, যদ…
তোমরা ইচ্ছা করবে না; যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন।[১] আর নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। [২]
[১] (অর্থাৎ, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে তোমাদের কোন ইচ্ছা সফল হ…