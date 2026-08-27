اِنَّ
هٰۤؤُلَآءِ
یُحِبُّوْنَ
الْعَاجِلَةَ
وَیَذَرُوْنَ
وَرَآءَهُمْ
یَوْمًا
ثَقِیْلًا
۟
এ লোকেরা তো পার্থিব জীবনকে ভালবাসে আর তাদের আড়ালে যে (কিয়ামাতের) কঠিন দিন (আসছে) তাকে উপেক্ষা করে।
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Tafsir Ahsanul Bayaan
আরও তাফসির
নিশ্চয় তারা ত্বরান্বিত (পার্থিব) জীবনকে ভালবাসে[১] এবং তারা পরবর্তী কঠিন দিবসকে উপেক্ষা করে চলে। [২]
[১] অর্থাৎ, মক্কার কাফেররা এবং তাদের মত অন্য লোকেরা দুনিয়ার মায়াজালে বন্দী এবং তাদের সমস্ত চেষ্টা ও মনোযোগ এরই জন্য ব্যয়িত।
[২] অর্থাৎ, কিয়ামতকে। তার কঠিনতা ও ভয়াবহতার কারণে তাকে (কঠিন ও) ভারী দিন বলা…
নিশ্চয় তারা ত্বরান্বিত (পার্থিব) জীবনকে ভালবাসে[১] এবং তারা পরবর্তী কঠিন দিবসকে উপেক্ষা করে চলে। [২]
[১] অর্থাৎ, মক্কার কাফেররা এবং তাদের মত অন্য লোকের…