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Al-Insan 76:27 ان هاولاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ٢٧

পাতা ৫২৬ · জুজ ২৯

اِنَّ
هٰۤؤُلَآءِ
یُحِبُّوْنَ
الْعَاجِلَةَ
وَیَذَرُوْنَ
وَرَآءَهُمْ
یَوْمًا
ثَقِیْلًا
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এ লোকেরা তো পার্থিব জীবনকে ভালবাসে আর তাদের আড়ালে যে (কিয়ামাতের) কঠিন দিন (আসছে) তাকে উপেক্ষা করে।
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Tafsir Ahsanul Bayaan

নিশ্চয় তারা ত্বরান্বিত (পার্থিব) জীবনকে ভালবাসে[১] এবং তারা পরবর্তী কঠিন দিবসকে উপেক্ষা করে চলে। [২]

[১] অর্থাৎ, মক্কার কাফেররা এবং তাদের মত অন্য লোকেরা দুনিয়ার মায়াজালে বন্দী এবং তাদের সমস্ত চেষ্টা ও মনোযোগ এরই জন্য ব্যয়িত।

[২] অর্থাৎ, কিয়ামতকে। তার কঠিনতা ও ভয়াবহতার কারণে তাকে (কঠিন ও) ভারী দিন বলা

নিশ্চয় তারা ত্বরান্বিত (পার্থিব) জীবনকে ভালবাসে[১] এবং তারা পরবর্তী কঠিন দিবসকে উপেক্ষা করে চলে। [২]

[১] অর্থাৎ, মক্কার কাফেররা এবং তাদের মত অন্য লোকের

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