প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
৭৬:২৩
انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا ٢٣
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًۭا ٢٣

۟ۚ

(হে নবী!) আমি তোমার কাছে কুরআন অবতীর্ণ করেছি ক্রমে ক্রমে (অল্প অল্প করে)।
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন