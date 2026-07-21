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৭৬:২৫
واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ٢٥
وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةًۭ وَأَصِيلًۭا ٢٥

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আর সকাল-সন্ধ্যায় তোমার রব্ব এর নাম স্মরণ কর।
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