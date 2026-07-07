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অনুবাদ
৫১:৪২
ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم ٤٢
مَا تَذَرُ مِن شَىْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ٤٢
مَا
تَذَرُ
مِنْ
شَیْءٍ
اَتَتْ
عَلَیْهِ
اِلَّا
جَعَلَتْهُ
كَالرَّمِیْمِ
۟ؕ
তা যা কিছুর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ধ্বংসস্তুপে পরিণত না করে ছাড়েনি।
তাফসির
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৫১:৪২
ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم ٤٢
مَا تَذَرُ مِن شَىْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ٤٢
مَا
تَذَرُ
مِنْ
شَیْءٍ
اَتَتْ
عَلَیْهِ
اِلَّا
جَعَلَتْهُ
كَالرَّمِیْمِ
۟ؕ
তা যা কিছুর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ধ্বংসস্তুপে পরিণত না করে ছাড়েনি।
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন