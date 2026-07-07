প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
৫১:৩৭
وتركنا فيها اية للذين يخافون العذاب الاليم ٣٧
وَتَرَكْنَا فِيهَآ ءَايَةًۭ لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٣٧

۟ؕ

আর তাদের জন্য সেখানে একটা নিদর্শন রেখে দিলাম যারা অত্যন্ত পীড়াদায়ক ‘আযাবের ভয় করে।
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন