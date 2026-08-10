يوسف 12:39 يا صاحبي السجن اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ٣٩
يَٰصَٰحِبَيِ
ٱلسِّجۡنِ
ءَأَرۡبَابٞ
مُّتَفَرِّقُونَ
خَيۡرٌ
أَمِ
ٱللَّهُ
ٱلۡوَٰحِدُ
ٱلۡقَهَّارُ
٣٩
وقال يوسف للفَتَيين اللذين معه في السجن: أعبادةُ آلهةٍ مخلوقة شتى خير أم عبادة الله الواحد القهار؟
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Arabic Qurtubi Tafseer
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قوله : ياصاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهارقوله تعالى : يا صاحبي السجن أي يا ساكني السجن ; وذكر الصحبة لطول مقامهما فيه ، كقولك : أصحاب الجنة ، وأصحاب النار .قوله تعالى : أأرباب متفرقون أي في الصغر والكبر والتوسط ، أو متفرقون في العدد .خير أم الله الواحد القهار وقيل : الخطاب لهما و…
قوله : ياصاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهارقوله تعالى : يا صاحبي السجن أي يا ساكني السجن ; وذكر الصحبة لطول مقامهما فيه ، كقولك : أص…