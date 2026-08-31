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۞ جعل الله الكعبة البيت الحرام
۞ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ

قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلايد ذالك لتعلموا
قِيَـٰمًۭا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْىَ وَٱلْقَلَـٰٓئِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوٓا۟
ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل
أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ
شيء عليم ٩٧ اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله
شَىْءٍ عَلِيمٌ ٩٧ ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ
٩٧
غفور رحيم ٩٨ ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما
غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٩٨ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَـٰغُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا
٩٨
تبدون وما تكتمون ٩٩ قل لا يستوي الخبيث والطيب
تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ٩٩ قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ
٩٩
ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب
وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ۚ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ
لعلكم تفلحون ١٠٠ يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠٠ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ
١٠٠
اشياء ان تبد لكم تسوكم وان تسالوا عنها حين ينزل
أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْـَٔلُوا۟ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ
القران تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم ١٠١
ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌۭ ١٠١
١٠١
قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين ١٠٢ ما جعل
قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌۭ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا۟ بِهَا كَـٰفِرِينَ ١٠٢ مَا جَعَلَ
١٠٢
الله من بحيرة ولا سايبة ولا وصيلة ولا حام ولاكن الذين
ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٍۢ وَلَا سَآئِبَةٍۢ وَلَا وَصِيلَةٍۢ وَلَا حَامٍۢ ۙ وَلَـٰكِنَّ ٱلَّذِينَ
كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون ١٠٣
كَفَرُوا۟ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٣
١٠٣

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