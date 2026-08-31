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۞ اولم يسيروا في
۞ أَوَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى

الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم
ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا۟ مِن قَبْلِهِمْ ۚ
كانوا هم اشد منهم قوة واثارا في الارض فاخذهم الله
كَانُوا۟ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةًۭ وَءَاثَارًۭا فِى ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ
بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ٢١ ذالك بانهم
بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍۢ ٢١ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
٢١
كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فاخذهم الله
كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَكَفَرُوا۟ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ ۚ
انه قوي شديد العقاب ٢٢ ولقد ارسلنا موسى باياتنا
إِنَّهُۥ قَوِىٌّۭ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢٢ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَـٰتِنَا
٢٢
وسلطان مبين ٢٣ الى فرعون وهامان وقارون
وَسُلْطَـٰنٍۢ مُّبِينٍ ٢٣ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَقَـٰرُونَ
٢٣
فقالوا ساحر كذاب ٢٤ فلما جاءهم بالحق من
فَقَالُوا۟ سَـٰحِرٌۭ كَذَّابٌۭ ٢٤ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ
٢٤
عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا
عِندِنَا قَالُوا۟ ٱقْتُلُوٓا۟ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ وَٱسْتَحْيُوا۟
نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال ٢٥
نِسَآءَهُمْ ۚ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَـٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَـٰلٍۢ ٢٥
٢٥

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