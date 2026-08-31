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۞ اولم يسيروا في
۞ أَوَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى
۞ أَوَلَمۡ
يَسِيرُواْ
فِي
الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم
ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا۟ مِن قَبْلِهِمْ ۚ
ٱلۡأَرۡضِ
فَيَنظُرُواْ
كَيۡفَ
كَانَ
عَٰقِبَةُ
ٱلَّذِينَ
كَانُواْ
مِن
قَبۡلِهِمۡۚ
كانوا هم اشد منهم قوة واثارا في الارض فاخذهم الله
كَانُوا۟ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةًۭ وَءَاثَارًۭا فِى ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ
كَانُواْ
هُمۡ
أَشَدَّ
مِنۡهُمۡ
قُوَّةٗ
وَءَاثَارٗا
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
فَأَخَذَهُمُ
ٱللَّهُ
بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ٢١ ذالك بانهم
بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍۢ ٢١ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
بِذُنُوبِهِمۡ
وَمَا
كَانَ
لَهُم
مِّنَ
ٱللَّهِ
مِن
وَاقٖ
٢١
ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمۡ
كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فاخذهم الله
كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَكَفَرُوا۟ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ ۚ
كَانَت
تَّأۡتِيهِمۡ
رُسُلُهُم
بِٱلۡبَيِّنَٰتِ
فَكَفَرُواْ
فَأَخَذَهُمُ
ٱللَّهُۚ
انه قوي شديد العقاب ٢٢ ولقد ارسلنا موسى باياتنا
إِنَّهُۥ قَوِىٌّۭ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢٢ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَـٰتِنَا
إِنَّهُۥ
قَوِيّٞ
شَدِيدُ
ٱلۡعِقَابِ
٢٢
وَلَقَدۡ
أَرۡسَلۡنَا
مُوسَىٰ
بِـَٔايَٰتِنَا
وسلطان مبين ٢٣ الى فرعون وهامان وقارون
وَسُلْطَـٰنٍۢ مُّبِينٍ ٢٣ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَقَـٰرُونَ
وَسُلۡطَٰنٖ
مُّبِينٍ
٢٣
إِلَىٰ
فِرۡعَوۡنَ
وَهَٰمَٰنَ
وَقَٰرُونَ
فقالوا ساحر كذاب ٢٤ فلما جاءهم بالحق من
فَقَالُوا۟ سَـٰحِرٌۭ كَذَّابٌۭ ٢٤ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ
فَقَالُواْ
سَٰحِرٞ
كَذَّابٞ
٢٤
فَلَمَّا
جَآءَهُم
بِٱلۡحَقِّ
مِنۡ
عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا
عِندِنَا قَالُوا۟ ٱقْتُلُوٓا۟ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ وَٱسْتَحْيُوا۟
عِندِنَا
قَالُواْ
ٱقۡتُلُوٓاْ
أَبۡنَآءَ
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
مَعَهُۥ
وَٱسۡتَحۡيُواْ
نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال ٢٥
نِسَآءَهُمْ ۚ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَـٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَـٰلٍۢ ٢٥
نِسَآءَهُمۡۚ
وَمَا
كَيۡدُ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
إِلَّا
فِي
ضَلَٰلٖ
٢٥
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