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۞ اوفوا الكيل ولا
۞ أَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَلَا

تكونوا من المخسرين ١٨١ وزنوا بالقسطاس المستقيم ١٨٢
تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ١٨١ وَزِنُوا۟ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ١٨٢
١٨١
١٨٢
ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ١٨٣
وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨٣
١٨٣

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