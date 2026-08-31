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۞ اوفوا الكيل ولا
۞ أَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَلَا
۞ أَوۡفُواْ
ٱلۡكَيۡلَ
وَلَا
تكونوا من المخسرين ١٨١ وزنوا بالقسطاس المستقيم ١٨٢
تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ١٨١ وَزِنُوا۟ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ١٨٢
تَكُونُواْ
مِنَ
ٱلۡمُخۡسِرِينَ
١٨١
وَزِنُواْ
بِٱلۡقِسۡطَاسِ
ٱلۡمُسۡتَقِيمِ
١٨٢
ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ١٨٣
وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨٣
وَلَا
تَبۡخَسُواْ
ٱلنَّاسَ
أَشۡيَآءَهُمۡ
وَلَا
تَعۡثَوۡاْ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
مُفۡسِدِينَ
١٨٣
٣٧٤