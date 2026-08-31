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۞ ما اشهدتهم خلق السماوات
۞ مَّآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ

والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا
وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًۭا
٥١ ويوم يقول نادوا شركايي الذين زعمتم فدعوهم
٥١ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا۟ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ
٥١
فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ٥٢ وراى المجرمون
فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًۭا ٥٢ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ
٥٢
النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ٥٣
ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا۟ عَنْهَا مَصْرِفًۭا ٥٣
٥٣

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