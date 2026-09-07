قَالَ
فَٱذۡهَبۡ
فَإِنَّ
لَكَ
فِي
ٱلۡحَيَوٰةِ
أَن
تَقُولَ
لَا
مِسَاسَۖ
وَإِنَّ
لَكَ
مَوۡعِدٗا
لَّن
تُخۡلَفَهُۥۖ
وَٱنظُرۡ
إِلَىٰٓ
إِلَٰهِكَ
ٱلَّذِي
ظَلۡتَ
عَلَيۡهِ
عَاكِفٗاۖ
لَّنُحَرِّقَنَّهُۥ
ثُمَّ
لَنَنسِفَنَّهُۥ
فِي
ٱلۡيَمِّ
نَسۡفًا
٩٧
他说：你去吧！你这辈子必定常说：不要接触我。你确有一个（受刑的）约期，你绝不能避免它，你看你虔诚住守的神灵吧！我们必定要焚化它， 然后必把它撒在海里。
阅读《古兰经注》
Ibn Kathir (Abridged)
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How As-Samiri made the Calf
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