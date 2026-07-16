登入
登入
选择语言
20:62
فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى ٦٢
فَتَنَـٰزَعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجْوَىٰ ٦٢

٦٢

他们为这件事，议论纷纷，并且隐匿他们的议论；
经注
课程
反思